В Смольном насчитали 17 видов рисков из-за глобального изменения климата

В комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга перечислили риски в связи с глобальным изменением климата. В ходе работы над региональным планом адаптации к новым климатическим условиям их выявлено 17. Об этом со ссылкой на председателя КГА Юлию Киселеву 28 мая сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

План региональной адаптации был утвержден городским правительством в декабре 2023 года и рассчитан до 2050 года. Среди принятых в рамках плана мерах — развитие «водно-зеленого каркаса», создание лесопаркового зеленого пояса, сохранение экологического потенциала лесов, расширение системы берегозащиты Петербурга, а также актуализация нормативных документов. В разработке регионального плана участвовал геологический Институт Карпинского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суммарный расчетный ущерб от климатических рисков, согласно Региональному плану адаптации города к изменению климата, был оценен в 788 млрд рублей.

Андрей Ефимочкин

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