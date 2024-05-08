Главные события Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ЮФУ Фото: пресс-службы ЮФУ

Мемориал маршала авиации А. И. Покрышкина открыт в военном учебном центре при ЮФУ. На стендах мемориала можно в свободном доступе ознакомиться с архивными документами, в которых отражены награждения летчика звездами Героя Советского Союза. Есть стенд, посвящённый воздушным приемам и тактике, разработанной Александром Покрышкиным.

Православные Дона отметили Пасху. Праздничные богослужения прошли во всех православных храмах Дона в ночь на 5 мая. В богослужениях приняли участие более 2 млн человек во всех приходах митрополии.

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Министр региональной политики и массовых коммуникаций Дона Дмитрий Шарков покинул пост. В настоящее время обязанности министра исполняет Владимир Островский. Ранее он занимал должность первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

В Ростове «Народный фронт» передал сто автомобилей УАЗ «Буханка» в зону СВО. Автомобили оснащены дополнительным оборудованием — средствами РЭБ, детекторами дронов, тепловизорами и защитными противоосколочными одеялами. В каждый автомобиль неравнодушные граждане положили наборы подарков ко Дню победы.

Первый этап строительства завода гражданских БПЛА на Дону будет стоить 300 млн руб. Эти средства вложит разработчик и производитель гражданских БПЛА «Робоавиа». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн руб. Завершение строительства и выход на проектные мощности запланированы на конец 2024 года.

Учредителей элеватора «Ковш» хотят привлечь к ответственности перед кредиторами. Конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Сергей Фетисов требует привлечь к субсидиарной ответственности лиц, имевших влияние на работу обанкротившегося предприятия. Требование обращено к Рубену Айвазяну (бывший генеральный директор ООО), Артему Карамову и Роману Клевцу (бывшие учредители ООО), а также к ООО «Южный зерновой терминал» (действующий учредитель).

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Кубань заняла пятую строчку в списке регионов с развитым сельским туризмом. Интересно провести время туристы могут и в Ставропольском крае, который занял девятую строчку списка.

В горном кластере Сочи закрылся горнолыжный сезон. В мэрии Сочи подчеркнули, что сочинский горный кластер имеет особенность – несмотря на официальное завершение горнолыжного сезона, кататься в специальных сноупарках в горных долинах можно до середины лета. Летний сезон стартует 1 июня.

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На восьми участках Ростова скорость движения электросамокатов ограничили до 15 км/ч. При этом полностью запретили движение электросамокатов в парковой зоне на ул. Пушкинской от пересечения пер. Доломановского (ул. Пушкинская, 1) до пересечения просп. Театрального (ул. Пушкинская, 214).

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Суд заключил под стражу экс-главного архитектора Азова на два месяца. Марине Ковалевич было предъявлено обвинение в совершении преступлений , предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Она будет находиться под стражей до 22 июня текущего года.

Вадим Варшавский обжаловал приговор за мошенничество при строительстве «Донбиотеха». Обжалованный приговор был вынесен в феврале, тогда Ленинский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет и десять месяцев. По версии обвинения, в 2017 году Вадим Варшавский подготовил и отправил в Россельхозбанк пакет документов с актами приемки работ в качестве основания для их оплаты. Но отраженный в актах объем работ якобы на 10,6 млн руб. превысил фактически выполненный.

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Напавшего на полицейских бойца ЧВК «Вагнер» будут судить заново. Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит заново уголовное дело участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина, ранее осужденного за нападение на полицейских в Ростовской области. 6 декабря 2022 года боец оказался в лесополосе под Новошахтинском и открыл огонь по наткнувшимся на него полицейским, тяжело ранив одного из них.

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На Кубани организаторы спортивных мероприятий осуждены за хищение 7 млн руб. Суд установил, что злоумышленники получили субсидии на проведение спортивных мероприятий в Приморско-Ахтарском районе, но проведены не были, в отчетах организаторов фигурировали фиктивные данные. Один из фигурантов, Михаил Ачуков, приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, другой, Сергей Перепеличенко, который добровольно погасил часть ущерба, получил условный срок.