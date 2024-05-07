На Кубани организаторы спортивных мероприятий осуждены за хищение 7 млн рублей

Приморско-Ахтарский районный суд признал двоих подсудимых – жителей Новороссийска и Астрахани виновными в хищении средств субсидии по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Ущерб бюджету составил 7 млн руб.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Фамилии фигурантов в сообщении прокуратуры не указаны, по данным сайта суда, подсудимыми в деле об особо крупном мошенничестве являются Михаил Ачуков и Сергей Перепеличенко. Судом установлено, что злоумышленники получили субсидии на проведение спортивных мероприятий в Приморско-Ахтарском районе, в числе которых планировался футбольный турнир «Будь чемпионом», тренировка парашютистов «Крылья Азова», проект «Дворовая футбольная лига», соревнования по армейскому рукопашному бою «Русский витязь». Проверки установили, что соревнования проведены не были, в отчетах организаторов фигурировали фиктивные данные.

Суд приговорил Михаила Ачукова к 4,5 годам колонии общего режима, Сергей Перепеличенко, который добровольно погасил часть ущерба, получил условный срок.

Анна Перова, Краснодар