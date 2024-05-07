Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани организаторы спортивных мероприятий осуждены за хищение 7 млн рублей

Приморско-Ахтарский районный суд признал двоих подсудимых – жителей Новороссийска и Астрахани виновными в хищении средств субсидии по национальному проекту «Образование», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Ущерб бюджету составил 7 млн руб.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Фамилии фигурантов в сообщении прокуратуры не указаны, по данным сайта суда, подсудимыми в деле об особо крупном мошенничестве являются Михаил Ачуков и Сергей Перепеличенко. Судом установлено, что злоумышленники получили субсидии на проведение спортивных мероприятий в Приморско-Ахтарском районе, в числе которых планировался футбольный турнир «Будь чемпионом», тренировка парашютистов «Крылья Азова», проект «Дворовая футбольная лига», соревнования по армейскому рукопашному бою «Русский витязь». Проверки установили, что соревнования проведены не были, в отчетах организаторов фигурировали фиктивные данные.

Суд приговорил Михаила Ачукова к 4,5 годам колонии общего режима, Сергей Перепеличенко, который добровольно погасил часть ущерба, получил условный срок.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...