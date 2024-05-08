Учредителей элеватора «Ковш хотят привлечь к ответственности перед кредиторами

Конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Сергей Фетисов требует привлечь к субсидиарной ответственности лиц, имевших влияние на работу обанкротившегося предприятия. Требование обращено к Рубену Айвазяну (бывший генеральный директор ООО), Артему Карамову и Роману Клевцу (бывшие учредители ООО), а также к ООО «Южный зерновой терминал» (действующий учредитель).

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Требование заявлено конкурсным управляющим в ростовский арбитражный суд в рамках дела о банкротстве ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш». Сумма требования в открытых документах суда не указана.

ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.

В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша» был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.

Вадим Водолазов