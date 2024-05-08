Учредителей элеватора «Ковш хотят привлечь к ответственности перед кредиторами
Конкурсный управляющий ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» Сергей Фетисов требует привлечь к субсидиарной ответственности лиц, имевших влияние на работу обанкротившегося предприятия. Требование обращено к Рубену Айвазяну (бывший генеральный директор ООО), Артему Карамову и Роману Клевцу (бывшие учредители ООО), а также к ООО «Южный зерновой терминал» (действующий учредитель).
Фото: «Ъ-Юг»
Требование заявлено конкурсным управляющим в ростовский арбитражный суд в рамках дела о банкротстве ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш». Сумма требования в открытых документах суда не указана.
ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.
В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша» был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.
Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.