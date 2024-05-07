Кубань заняла пятую строчку в списке регионов с развитым сельским туризмом

Краснодарский край оказался на пятой строчке в списке регионов с развитым сельским туризмом. Об этом сообщает пресс-служба Авито. Выше Кубани расположились Алтайский край, Башкортостан, Воронежская и Калужская области.

«В Краснодарском крае агропутешественники смогут собрать чай, виноград, абрикосы и персики, а также посетить форелеводческое хозяйство», — отмечено в сообщении.

Уточняется, что интересно провести время туристы могут и в Ставропольском крае, который занял девятую строчку списка. Агротуристов приглашают посетить ферму по разведению альпак.

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Анастасия Родичева