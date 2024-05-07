Мемориал маршала авиации А. И. Покрышкина открыли в военном учебном центре при ЮФУ

В военном учебном центре при Южном федеральном университете открыли мемориал маршала авиации Александра Покрышкина. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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На стендах мемориала можно в свободном доступе ознакомиться с архивными документами, в которых отражены награждения летчика звездами Героя Советского Союза. Есть стенд, посвящённый воздушным приемам и тактике, разработанной Александром Покрышкиным.

«Мы не могли, готовя в ВУЦ при ЮФУ связистов, специалистов по военно- учетным специальностям ВКС, не посвятить экспозиции самым знаковым личностям в этих родах войск. Достойных военачальников много, кому именно открыть мемориал, принимали решение коллективно», — отметил начальник Военного учебного центра при ЮФУ полковник Александр Палеев.

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Анастасия Родичева