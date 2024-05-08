Суд заключил под стражу экс-главного архитектора Азова на два месяца

Бывшего главного архитектора Азова Марину Ковалевич заключили под стражу на два месяца вплоть до 22 июня текущего года. Такое решение принял Азовский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», согласно материалам уголовного дела, Марина Ковалевич с 20 апреля по 3 июня 2022 года получила от гендиректора ООО СЗ «РСК» взятку за содействие в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Азове в виде проведения ремонтных работ в квартире ее матери. Общая сумма работ составила 180 тыс. руб. Помимо этого, ее обвиняют в покушении на получение взятки в размере 1,4 млн руб. в виде имущественной выгоды при покупке квартиры в строящемся жилом комплексе.

Марине Ковалевич было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

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Анастасия Родичева