Вадим Варшавский обжаловал приговор за мошенничество при строительстве «Донбиотеха»

Известный предприниматель Вадим Варшавский обратился с апелляционной жалобой на приговор Ленинского районного суда Ростова, который признал его виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования и в злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В жалобе, заявленной в Ростовский областной суд, предприниматель просит отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе облсуда.

Обжалованный приговор был вынесен в феврале, тогда Ленинский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет и десять месяцев.

Это уголовное дело связано с деятельностью Вадима Варшавского на посту генерального директора ООО «ДонБиоТех» во время строительства завода по переработке зерна в Волгодонске. Вадим Варшавский руководил реализацией этого проекта в 2014-2017 годах. Для финансирования стройки «ДонБиоТех» получил кредитную линию в Россельхозбанке с лимитом порядка 12 млрд руб. Деньги банком выделялись траншами и только по факту выполнения тех или иных строительно-монтажных работ.

По версии обвинения, в 2017 году Вадим Варшавский подготовил и отправил в Россельхозбанк пакет документов с актами приемки работ в качестве основания для их оплаты. Однако, отраженный в актах объем работ якобы на 10,6 млн руб. превысил фактически выполненный.

Вадим Варшавский версию обвинения не признал. «Я вложил в этот проект своих личных 2 млрд руб. Это подтверждается документами. Зачем мне нужно было воровать 10 млн?», — говорил предприниматель в ходе судебного процесса.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

Вадим Водолазов