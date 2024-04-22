ХК «Автомобилист» продлил на два года контракт с нападающим Артемом Каштановым

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил на два года трехсторонний контракт с 19-летним нападающим Артемом Каштановым. Согласно контракту, игрок сможет выступать за команды системы «Автомобилиста» в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, сообщила пресс-служба клуба.

В этом сезоне хоккеист набрал 4 очка (2 гола + 2 ассиста) за 38 матчей в КХЛ. В том числе, он забросил шайбу в шестом матче полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в ворота «Металлурга».

Кроме того, он набрал 12 очков (7+5) в МХЛ и 14 баллов за результативность (8+6) в ВХЛ.

Артем Каштанов дебютировал в составе молодежного ХК «Авто» в 2021 году, в ВХЛ дебютировал в прошлом сезоне, а в этом — впервые сыграл за ХК «Автомобилист». Свою первую шайбу в КХЛ он забросил в игре с «Барысом»

Напомним, бронза КХЛ стала для команды высшим достижением в истории клуба. В 1/8 и 1/4 финала «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» и победил петербургский СКА соответственно. В полуфинале «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.

Бронзовые медали чемпионата КХЛ игрокам хоккейного клуба «Автомобилист» вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Помимо этого он отметил спортсменов почетными грамотами, а главного тренера команды Николая Заварухина наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Виталий Красиков

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