Александр Бастрыкин заинтересовался делом о расселении домов из-за метро в Самаре

Исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александр Воеводин представит в центральный аппарат новый доклад о расследовании дела о халатности в отношении сотрудников Минстроя Самарской области (ст. 293 УК РФ). Оно касается нарушения прав жильцов многоквартирных домов в центре Самары из-за строительства метро. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для вмешательства главы СК РФ стало обращение в комментариях в аккаунте приемной Следственного комитета России «ВКонтакте». Автор сообщения заявил о нарушении прав более 600 жильцов многоквартирных домов в центре Самары. Чиновники предлагают им «переехать на окраину с денежной компенсацией, размер которой не позволяет приобрести равнозначную жилплощадь», сообщает ведомство. По словам автора обращения, расследование уголовного дела затянулось, при этом «жильцы продолжают получать иски о принудительном расселении». В связи с этим Александр Воеводин должен будет объяснить Александру Бастрыкину причины волокиты по делу.

Уголовное дело из-за нарушения прав собственников жилых помещений при строительстве метро было возбуждено в ноябре минувшего года. После этого депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять на контроль расследование и проверить сотрудников регионального Минстроя на превышение полномочий. В апреле текущего года по делу о превышении полномочий был задержан глава профильного министерства Николай Плаксин.

В ноябре бывший врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов был задержан вместе с врио министра строительства региона Михаилом Асеевым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 286 УК РФ). Им инкриминируются махинации с бюджетными средствами при строительстве двух станций метров Самаре.

Виктор Кудряшов не признается в содеянном. Михаил Асеев не отрицает своей вины и активно сотрудничает со следствием. С 16 ноября и до последнего времени Михаил Асеев содержался в СИЗО, затем был переведен под домашний арест. Виктор Кудряшов арестован до 12 января.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Метро проложили до президента».

Евгений Чернов