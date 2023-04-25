По делу о превышении полномочий задержан глава минстроя Самарской области

В Самарской области задержан министр строительства региона Николай Плаксин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Плаксин

Фото: samregion.ru Николай Плаксин

Фото: samregion.ru

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обыски прошли на рабочем месте чиновника и у него дома.

Поводом для возбуждения дела стала выдача региональным министерством строительства разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в сельских районах, которые не соответствовали требованиям проектной документации. Ранее по аналогичным материалам было возбуждено уголовное дело против главы госстройнадзора Самарской области Владимира Захарина.

Александр Хинштейн в прошлом году обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. До того как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин занимал должность генерального директора АО «Волгатрансстрой-метро». Депутат также сообщал, что около пяти лет назад ФАС включила Николая Плаксина, возглавлявшего тогда АО «БСК-Москва», в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на строительство спорткомплекса в Московском юридическом университете им. Кутафина. В правительстве Самарской области сказали «Ъ», что Николай Плаксин исключен из реестра.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «В министре нашли недобросовестность».

Андрей Сазонов, Самара