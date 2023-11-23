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Коммерсантъ FM
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Лукашенко посоветовал Армении не совершать демарши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, что проблемные вопросы следует решать за столом переговоров, а не совершать демарши. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ в Минске.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы, не будем это скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе, некоторые неудовлетворенности одного из членов совета ОДКБ. Мы пришли к выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без определенных причин. Мы выразили мнение и пожелание, что скорее всего в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

Сегодня, 23 ноября, в столице Белоруссии проходит саммит ОДКБ. Ранее господин Пашинян говорил, что Армения собирается «диверсифицировать отношения» в области безопасности, потому что нынешние партнеры Еревана не могут поставлять ему оружие и боеприпасы. Сообщения о планах выхода из ОДКБ он опровергал. Кремль выразил сожаление в связи с решением армянского премьера не посещать саммит.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов по итогам саммита в Минске совершит визит в Ереван. Он передаст армянской стороне документы на подпись. Господин Тасмагамбетов говорил, что Армения попросила снять с повестки саммита документ о помощи республике. Страна, по его словам, не выражала никакого интереса к этому договору.

20 ноября Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая с февраля мониторит ситуацию на армяно-азербайджанской границе. 1 ноября в Ереване была открыта штаб-квартира миссии. Кроме частых двусторонних контактов между армянскими и европейскими чиновниками и участия премьера Армении в многосторонних форумах, организуемых ЕС, в этом году между Арменией и ЕС был запущен двусторонний формат взаимодействия — диалог на высоком уровне по вопросам политики и безопасности. Первое заседание диалога прошло 26 января в Ереване, а второе — 15 ноября в Брюсселе. В 2024 году стороны условились продолжить встречи в этом формате.

Подробнее о расширении взаимодействия Армении и ЕС — в материале «Евросоюз вступает в Армению».

Эрдни Кагалтынов

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