Генсек ОДКБ по итогам саммита посетит Ереван и передаст подписанные документы

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов по итогам саммита в Минске совершит визит в Ереван. Он передаст армянской стороне документы на подпись. Премьер Армении Никол Пашинян ранее отказался от участия в мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Имангали Тасмагамбетов

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Все решения, которые будут сегодня приниматься, они абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурой организации решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван»,— сказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник (цитата по БелТА).

Министр объяснил, что армянской стороне будут переданы «все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии». Минск надеется, что Ереван присоединится к соглашениям. Господин Алейник сказал, что спокойно относится к тому, что на саммит не прибыло руководство Армении.

Белорусский министр сообщил, что согласительной комиссии удалось согласовать «практически все 15 документов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение и утверждение глав государств».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне, 22 ноября, выразил сожаление в связи с тем, что Армения не примет участия в саммите ОДКБ на высоком уровне. Кремль рассчитывает на то, что Ереван продолжит участвовать в работе организации. Премьер Армении Никол Пашинян и чиновники его правительства неоднократно заявляли, что не обсуждают выход из ОДКБ.

О сближении Армении с ЕС и США — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Леонид Уварчев