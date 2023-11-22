Главные новости за 22 ноября. Белгород, Воронеж, Орел

Ozon откроет второй логоцентр под Воронежем за 3,4 млрд рублей

Владимир Путин передал воронежскую типографию мэрии Москвы

Министром здравоохранения Воронежской области будет назначен главный врач БСМП №1 Игорь Банин

Воронежское министерство тарифного регулирования возглавит Людмила Шелякина

Бывшего начальника орловского управления ФСИН Владимира Волосевича отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий

Сеть по продаже косметики «Золотое яблоко» открывает первый в Черноземье магазин

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 30 различными боеприпасами