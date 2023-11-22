Сеть по продаже косметики «Золотое яблоко» открывает первый в Черноземье магазин

Первый флагманский магазин косметики сети «Золотое яблоко» в Черноземье откроется в Воронеже 24 ноября на первом этаже ТРЦ «Галерея Чижова». Об этом сообщили в пресс-службе компании. В других регионах Черноземья, согласно открытым данным, магазинов этого бренда нет. В техническом режиме магазин в «Галерее Чижова» открылся сегодня, 22 ноября. Общая площадь — 1,5 тыс. кв. м. К продаже на первом этапе планируется продукция примерно 800 брендов. Объем инвестиций в открытие не раскрывается.

По данным Контур.Фокус, выручка «Золотого Яблока» за 2022 год выросла на 21 млрд руб. и достигла 61 млрд руб. Сеть «Золотое яблоко» была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане и Белоруссии. «Золотое яблоко» также анонсировало открытие новой страны присутствия, но подробности не раскрывались.

Егор Якимов