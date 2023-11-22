Воронежское министерство тарифного регулирования возглавит Людмила Шелякина

В правительстве Воронежской области анонсировали назначение первого замминистра тарифного регулирования Людмилы Шелякиной на должность главы министерства. По данным Rusprofile.ru, госпожа Шелякина фактически руководит ведомством еще с 3 октября.

С апреля 2020 года до конца сентября 2023 года департаментом госрегулирования тарифов руководил Евгений Бажанов. Он был назначен главой департамента ЖКХ (впоследствии — министром ЖКХ) вместо Максима Зацепина, который оставил эту должность, по данным «Ъ-Черноземье», ради работы в «Россетях».

Алина Морозова

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