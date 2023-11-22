Главврач вооронежской БСМП №1 станет министром здравоохранения региона

Министром здравоохранения Воронежской области, как и предполагал «Ъ-Черноземье», будет назначен главный врач БСМП №1 Игорь Банин. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Ранее господин Банин возглавлял казенное учреждение «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф».

3 октября стало известно об увольнении Александра Щукина с должности руководителя тогда еще департамента здравоохранения, которую он занимал с декабря 2015 года. Уточнялось, что господин Щукин уволился по собственному желанию. В статусе исполняющего обязанности его заменял первый заместитель Олег Минаков.

Предыдущий глава департамента Владимир Ведринцев досрочно ушел в отставку «по собственной инициативе». В облправительстве тогда отмечали, что эта рокировка — «около года планировавшееся губернатором кадровое решение», связанное с пенсионным возрастом господина Ведринцева. Однако высокопоставленный силовик рассказывал «Ъ-Черноземье», что к облздраву и его руководству интерес в то время якобы проявляли сотрудники УФСБ.

Алина Морозова