Экс-начальника орловского УФСИН отправили под домашний арест

Бывшего начальника орловского управления ФСИН Владимира Волосевича отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщило расследующее дело управление СКР по региону. В ведомстве добавили, что в ближайшее время планируется предъявить фигуранту обвинение.

Владимир Волосевич руководил орловским УФСИН в 2017-2022 годах. По версии следствия, в прошлом году в структурном подразделении местной исправительной колонии (ИК) №2 закрыли незаконно функционировавший «цех» по изготовлению сувениров из дерева, его работников перевели на швейное производство. По версии следствия, подозреваемый незаконно поручил подчиненным сотрудникам управления и колонии изготовить для него элементы деревянной лестницы стоимостью более 59 тыс. руб., оплату за это не произвел. Также по его указанию был выполнен деревянный каркас беседки, за который подозреваемый заплатил 15 тыс. руб., хотя фактическая стоимость работ превысила 126 тыс. руб. В СКР считают, что он пошел на это «для придания законности своим действиям».

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено на основе материалов оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ и проверки прокуратуры, а также материалов, выделенных из дела о превышении полномочий, расследуемого в отношении начальника местной ИК-2.

О том, как экс-главу липецкого ФСИН отправили в колонию строгого режима за взятку,— в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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