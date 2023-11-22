Опекун погибшего Далера из Екатеринбурга останется под стражей до 26 февраля

Опекун погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова останется в СИЗО до 26 февраля. Об этом сообщила газета «КП-Екатеринбург». Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Вероника Наумова была арестована 30 июня. Ранее ей продлили меру пресечения до 26 ноября. Напомним, Далер находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

В отношении Вероники Наумовой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

В августе обвиняемую переводили из СИЗО в психиатрическую больницу. Позже следователи ужесточили женщине обвинение. Теперь 34-летняя Вероника Наумова обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (п. «в» и «д» ст. 105 УК РФ).

В середине сентября обвиняемую Наумову признали вменяемой. По данным издания, информацию об этом подтвердил двоюродный брат Далера Шамсиддин Бобиев.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте