Опекуна убитого Далера из Екатеринбурга поместили в психбольницу

В Екатеринбурге опекуна, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера, Веронику Наумову перевели из СИЗО в психиатрическую больницу на Сибирском тракте, сообщил telegram-канал Ural Mash. Ранее сообщалось, что ее проверят на вменяемость.

Напомним, мальчик Далер находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня опекунша заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В ходе поисков Вероника Наумова рассказала, что у него было подозрение на шизофрению, и год назад он якобы чуть не убил свою сестру. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад.

Веронику Наумову обвинили в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка. В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело.

Похороны мальчика прошли 5 июля. Проститься с Далером пришли десятки екатеринбуржцев, они принесли мягкие игрушки и цветы.

В рамках расследования уголовного дела, связанного с убийством Далера, СКР предъявил обвинения заведующей детским садом, куда он ходил, и специалисту опеки и попечительства. Следствие полагает, что должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Елена Медведева

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