Опекуна погибшего Далера из Екатеринбурга Веронику Наумову признали вменяемой

Опекун погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова по результатам проведенной психиатрической экспертизы признана вменяемой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ
«По результатам проведенной психиатрической экспертизы выяснилось, что Наумова полностью отдавала отчет своим поступкам. Именно поэтому избежать тюрьмы у нее не получится»,— заявил собеседник издания. В пресс-службе СУ СК Свердловской области от комментариев воздержались.
Веронику Наумову обвиняют в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийстве и мошенничестве при получении выплат. Напомним, Далер находился под опекой женщины с 2019 года. 26 июня 2023 года опекун заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад.
В ходе поисков Вероника Наумова рассказала, что у него было подозрение на шизофрению, и год назад он якобы чуть не убил свою сестру. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад.
Следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка. В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело. При этом, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.
С 30 июня Вероника Наумова находится под стражей. В августе женщину перевели из СИЗО в психиатрическую больницу на Сибирском тракте, чтобы проверить на вменяемость.