Опекуну погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга ужесточили обвинение

Следователи Свердловской области ужесточили обвинение опекуну погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга. Об этом сообщила газета «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гараж, в котором было обнаружено тело шестилетнего мальчика Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина Следующая фотография 1 / 2 Гараж, в котором было обнаружено тело шестилетнего мальчика Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Соня Радостина

Теперь 34-летняя Вероника Наумова обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (п. «в» и «д» ст. 105 УК РФ). Как уточнил источник издания, в уголовном деле появился дополнительный подпункт.

В пресс-службе СУ СК региона от комментариев воздержались. «Ъ-Урал» в Ленинском районном суде уточнили, что сегодня, 24 августа, во время судебного заседания будет решаться вопрос о продлении меры пресечения Веронике Наумовой.

Напомним, сейчас обвиняемая находится в психиатрической больнице на Сибирском тракте. Напомним, мальчик Далер находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня опекунша заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В ходе поисков Вероника Наумова рассказала, что у него было подозрение на шизофрению, и год назад он якобы чуть не убил свою сестру. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад.

Веронику Наумову обвинили в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Следователи выяснили, что женщина ранее систематически избивала ребенка. В ходе допроса Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. По словам женщины, после трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело.

Полина Хабарова

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