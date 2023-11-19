Ростехнадзор выявил 75 нарушений в самарском ТРК «Вива Лэнд»

Нарушения норм безопасного использования и содержания опасных технических устройств, зданий и сооружений выявлены в самарском торгово-развлекательном комплексе «Вива Лэнд». Их обнаружило Средне-Поволжское управление Ростехнадзора во время проверки, которая проводилась совместно с прокуратурой. Основанием для проверки стала информация в СМИ о падении лифта с пассажирами в ТРК. Об этом сообщается на сайте контрольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контрольные ведомства проверили состояние восьми лифтов, десяти эскалаторов и двух траволаторов в «Вива Лэнде» и выявили всего 75 нарушений. В частности, было установлено, что работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняются неквалифицированным персоналом.

Кроме того, в кабинах неисправна двусторонняя переговорная связь, отсутствуют средства и меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания, и нет фартука под кабиной лифта. В числе прочего номера в паспорте оборудования не соответствуют номерам завода-изготовителя, частично отсутствуют зубья гребенок, которые должны входить во впадины ступеней эскалаторов и траволаторов, не работают блокировочные устройства крышек смотровых проемов.

Также оказались неисправными блокировочные устройства: не выключается электродвигатель с остановкой несущего полотна при защемлении инородных предметов в месте входа ступеней в гребенку эскалаторов. По итогам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Происшествие в самарском ТРК случилось в октябре текущего года. Верхняя часть кабины лифта в «Вива Лэнде» слетела с направляющих на уровне второго этажа. В момент происшествия в ней были три человека (молодые люди 2005 года рождения).

Никто не погиб и не пострадал. Региональное следствие начало проверку по факту происшествия. СК РФ взял расследование на контроль.

После этого было возбуждено уголовное дело. В администрации ТРК «Вива Лэнд» заявили, что лифт с людьми не падал. Ранее в указанном торгово-развлекательном комплексе выявлялись нарушения безопасности.

Оператором комплекса является ООО «Рубин». Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной торговой недвижимостью.

Это не первое подобное происшествие в самарских торгово-развлекательных комплексах. В декабре 2011 года в ТРЦ «Парк-Хаус» погибла 42-летняя продавщица Ольга Новичкова. По дороге с работы она провалилась в механизм траволатора и скончалась от полученных травм на месте. Сотрудники фирмы подрядчика, обслуживающие подъемное устройство, настаивали на том, что механизм якобы был заблокирован. Однако очевидцы утверждали, что подъемное устройство с дырой в полу двигалось, и то, что жертва лишь одна — это счастливая случайность.

Было возбуждено уголовное дело. Однако первое же заседание по нему закончилось примирением сторон.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Траволатор завернул на дорожку мира».

Георгий Портнов