В самарском ТРК с упавшим лифтом ранее выявлялись нарушения безопасности

В работе самарского ТРК «Вива Лэнд», где в понедельник вечером опрокинулся лифт с людьми, ранее выявлялись нарушения. Часть их касалась требований безопасности. Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В частности, в феврале 2021 года МЧС провело внеплановую проверку торгово-развлекательного комплекса и установило, что, в числе прочего, в служебных помещениях магазина «Детский Мир» допускается складирование горючих материалов на путях эвакуации. Тогда же выяснилось, что электрощитовая кафе «Макдональдс» в эвакуационном коридоре четвертого этажа не была отделена от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. Также проверка показала, что эвакуационные световые указатели «Выход» не включались в учреждении автоматически при получении системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре или аварийном прекращении питания рабочего освещения.

По информации в базе «СПАРК-Интерфакс», нарушения в ТРК «Вива Лэнд» в Самаре выявляются с мая 2018 года. Оператором комплекса является ООО «Рубин». Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной торговой недвижимостью.

В момент происшествия в лифте были три человека. Они не пострадали. СК РФ взял на контроль проведение проверки.

В декабре 2011 года в ТРЦ «Парк-Хаус» погибла 42-летняя продавщица Ольга Новичкова. По дороге с работы она провалилась в механизм траволатора и скончалась от полученных травм на месте. Сотрудники фирмы подрядчика, обслуживающие подъемное устройство, настаивали на том, что механизм якобы был заблокирован. Однако очевидцы утверждали, что подъемное устройство с дырой в полу двигалось, и то, что жертва лишь одна — это счастливая случайность.

Было возбуждено уголовное дело. Однако первое же заседание по нему закончилось примирением сторон.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Траволатор завернул на дорожку мира».

Георгий Портнов