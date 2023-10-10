В самарском ТРК «Вива Лэнд» утверждают, что лифт с людьми не падал

Представители самарского ТРК «Вива Лэнд» опровергли информацию о падении лифта с людьми. Об этом они сообщили «Ъ-Волга».

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«Непонятно, по какой причине Вы считаете лифт "упавшим". Он не падал. В настоящий момент лифт не работает, проводится проверка»,— уточнил собеседник.

Администрация намерена опубликовать пост по поводу инцидента в ближайшее время. Инцидент произошел в понедельник.

В момент происшествия в лифте были три человека. Они не пострадали. СК РФ взял на контроль проведение проверки. При этом ранее в ТРК выявлялись нарушения, в том числе, связанные с безопасностью.

В декабре 2011 года в ТРЦ «Парк-Хаус» погибла 42-летняя продавщица Ольга Новичкова. По дороге с работы она провалилась в механизм траволатора и скончалась от полученных травм на месте. Сотрудники фирмы подрядчика, обслуживающие подъемное устройство, настаивали на том, что механизм якобы был заблокирован. Однако очевидцы утверждали, что подъемное устройство с дырой в полу двигалось, и то, что жертва лишь одна — это счастливая случайность.

Было возбуждено уголовное дело. Однако первое же заседание по нему закончилось примирением сторон.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Траволатор завернул на дорожку мира».

Георгий Портнов