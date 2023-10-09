Очевидцы сообщили о падении лифта с людьми в самарском ТРК «Вива Лэнд»

Лифт с людьми упал в торгово-развлекательном комплексе «Вива Лэнд» в понедельник в Самаре. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Соцсети

Администрация ТРК и полиция ситуацию не комментируют. Со слов очевидцев, происшествие случилось в лифте, который находится со стороны парковки. Есть пострадавшие, написали свидетели случившегося.

По словам пользователей соцсетей, лифты в ТРК во время эксплуатации уже давно вызывают опасения посетителей. Гости «Вива Лэнда» неоднократно жаловались на скрип и дергания кабин во время эксплуатации.

Георгий Портнов