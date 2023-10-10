СК РФ взял на контроль расследование падения лифта в самарском ТЦ

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов доложит в центральный аппарат о проверке по факту падения лифта в торгово-развлекательном комплексе «Вива Лэнд» в Самаре. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В соцмедиа 9 октября 2023 года стало известно о падении подъемника в торговом центре города Самары. Сотрудники ТЦ помогли выбраться подросткам»,— говорится в сообщении.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило о том, что в упавшей в понедельник кабине лифта были три человека. Следствие начало проверку по факту происшествия.

В декабре 2011 года в ТРЦ «Парк-Хаус» погибла 42-летняя продавщица Ольга Новичкова. По дороге с работы она провалилась в механизм траволатора и скончалась от полученных травм на месте. Сотрудники фирмы подрядчика, обслуживающие подъемное устройство, настаивали на том, что механизм якобы был заблокирован. Однако очевидцы утверждали, что подъемное устройство с дырой в полу двигалось, и то, что жертва лишь одна — это счастливая случайность.

Было возбуждено уголовное дело. Однако первое же заседание по нему закончилось примирением сторон.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Траволатор завернул на дорожку мира».

Георгий Портнов