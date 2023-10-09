В опрокинутой кабине лифта в самарском ТРК находились три человека

Опрокидывание кабины лифта произошло в самарском ТРК «Вива Ленд» в понедельник вечером. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 20:11 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Соцсети

«По прибытию поисково-спасательного отряда г.о. Самара было установлено, что верхняя часть кабины лифта слетела с направляющих на уровне 2 этажа. В лифте находилось три человека (мужчины 2005 года рождения)»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Ранее в соцсетях сообщили, что кабина лифта упала.

Георгий Портнов