Львова-Белова считает правильным ориентиром отказ частных клиник от абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова считает отказ от проведения абортов в частных клиниках «правильным ориентиром». Вывод процедуры из частной практики позволит государству полнее оказывать поддержку матерей, в том числе психологическую, заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сказала госпожа Львова-Белова ТАСС, частные клиники позволяют делать аборты без предварительной работы психолога и в обход «времени тишины».

«Время тишины» — специальное время, которое выделяется женщине на принятие решения об аборте. Если срок беременности меньше 11 недель, то в течение семи дней со дня поступления в клинику делать аборт запрещено. При сроке более 11 недель женщине предоставят 48 часов на обдумывание.

Омбудсмен по правам ребенка заявила, что не относит себя к «сторонникам категоричных мер», однако подчеркивает, что государству нужно «менять сознание женщин», доносить до них, что у аборта есть негативные последствия.

По мнению госпожи Львовой-Беловой, вывод абортов из частной практики позволит государству оказывать матерям максимальную всестороннюю психологическую и материальную поддержку, а также помощь в самоопределении. Она отметила, что меры не должны быть ограничительными, необходимо информировать женщин о мерах социальной поддержки государством семей с детьми. По словам омбудсмена, ряд регионов готов подключать к работе с беременными женщинами представителей религиозных организаций.

16 ноября сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Она подчеркнула, что многодетные семьи в России должны стать «нормой жизни», однако отметила, что женщины должны захотеть рожать. В свою очередь, в Татарстане было предложено разрешить медперсоналу отказываться от проведения абортов по немедицинским показаниям.

Власти Крыма предложили ввести штрафы за склонение женщин к абортам. Ранее регион отчитался, что все частные клиники полуострова отказались от операций по искусственному прерыванию беременности. Нынешней осенью административное наказание «за склонение» к абортам ввели в Мордовии и Тверской области. Подобную инициативу уже внесли в думу Тамбовской области.

Ограничение абортов в России активно поддерживает Русская православная церковь. На прошлой неделе патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете «склонения к аборту».

Подробнее — в материале «Не все на абортаж».

Александра Горошилова