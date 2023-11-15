МЧС РФ сообщило о вывозе 88 россиян и 43 белорусов из сектора Газа

МЧС сообщило о 88 россиянах, прошедших через КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Вместе с ними границу пересекли 43 гражданина Белоруссии. По данным ведомства, всего из зоны конфликта эвакуировано 297 человек, 168 из которых уже доставлены в Россию.

Ведомство не уточнило, входят ли в общее число эвакуированных белорусские граждане. Ранее МЧС сообщало о двух группах эвакуированных россиян, состоящих из 70 и 98 человек, которые были вывезены с территории сектора Газа 12 и 14 ноября соответственно. Сегодня, 15 ноября, ведомство сообщило, что вторая группа из 98 человек прилетела в Россию.

Ранее сегодня российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что 15 ноября планировалось эвакуировать из сектора Газа 100 россиян. Он также отметил, что эвакуация через КПП осложнена из-за «обострения ситуации». По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе в общей сложности находится более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Полина Мотызлевская