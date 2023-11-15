Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС РФ сообщило о вывозе 88 россиян и 43 белорусов из сектора Газа

МЧС сообщило о 88 россиянах, прошедших через КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Вместе с ними границу пересекли 43 гражданина Белоруссии. По данным ведомства, всего из зоны конфликта эвакуировано 297 человек, 168 из которых уже доставлены в Россию.

Ведомство не уточнило, входят ли в общее число эвакуированных белорусские граждане. Ранее МЧС сообщало о двух группах эвакуированных россиян, состоящих из 70 и 98 человек, которые были вывезены с территории сектора Газа 12 и 14 ноября соответственно. Сегодня, 15 ноября, ведомство сообщило, что вторая группа из 98 человек прилетела в Россию.

Ранее сегодня российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что 15 ноября планировалось эвакуировать из сектора Газа 100 россиян. Он также отметил, что эвакуация через КПП осложнена из-за «обострения ситуации». По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе в общей сложности находится более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...