Посол РФ: эвакуация россиян из Газы находится под угрозой

Россия продолжает эвакуировать своих граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он отметил, что в последние дни там не было инцидентов, но россияне находятся под угрозой из-за обострения ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Последние дни там не было больших инцидентов, но тем не менее постоянно под угрозой обострение ситуации, проход граждан России и других государств через этот переход. Мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам об этом говорим»,— сказал господин Викторов «России 24» (цитата по ТАСС). Посол отметил, что РФ будет отстаивать интересы россиян при возможных договоренностях об освобождении заложников «Хамаса».

Ожидается, что сегодня, 15 ноября, через пункт «Рафах» будет эвакуировано около 100 россиян, сообщил дипломат.

Эвакуация россиян проводится из-за войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, которая длится с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев через КПП «Рафах» начали 1 ноября. Первая группа россиян была эвакуирована 12 ноября. В общей сложности из сектора Газа выехали уже больше 200 человек.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Леонид Уварчев