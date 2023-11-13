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Член этнической ОПГ осужден за нападения на жителей Самары

Оставлен в силе приговор гражданину Среднеазиатской республики за нападения на жителей Самары. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее УФСБ по Самарской области установило, что иностранец в составе этнической организованной преступной группы нападал на жителей приграничных с Казахстаном регионов РФ. Среди прочего от его действий пострадали жители Самары в 2016 году.

Сначала было возбуждено уголовное дело по факту разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ), и по нему было предъявлено обвинение. Позже СУ СК по Советскому району Самары возбудил в отношении фигуранта еще одно уголовное дело – по ч.3 ст.30, ч.4 ст.166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия).

В итоге Советский районный суд Самары признал иностранца виновным и приговорил его к десяти с половиной годам колонии строгого режима. При этом другие члены указанной ОПГ были объявлены в федеральный розыск.

После этого защита осужденного пыталась оспорить приговор. Однако апелляционная инстанция отказалась менять ранее вынесенное решение.

Ранее в Самаре произошел ряд преступлений с участием мигрантов. В связи с этим были арестованы иностранцы, которые, по версии следствия, участвовали в массовых драках с местными жителями. Они произошли в Самаре с 15 по 17 октября.

После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело, а СК РФ взял ситуацию на контроль. Также в сети появились видеоролики с несовершеннолетними мигрантами. Авторы видео прокомментировали санкции, грозящие участникам массовых драк.

Кроме оскорблений в адрес главы региона один из героев видеоролика заявляет, что он участвовал в конфликте с местными детьми и говорит о том, что уверен в своей безнаказанности.Затем было возбуждено уголовное дело об оскорблении губернатора. Подозреваемые уже установлены.

Георгий Портнов

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