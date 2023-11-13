Кремль рассчитывает на продолжение эвакуации россиян из сектора Газа

Российские власти надеются, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа продолжится, но для этого еще предстоит проделать напряженную работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он поприветствовал оказанное России всеми сторонами содействие для вывоза россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России / ТАСС Фото: МЧС России / ТАСС

«Рассчитываем на то, что процесс выхода из Газы наших сограждан продолжится и каждый желающий сможет покинуть Газу. Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще многое предстоит сделать для того, чтобы действительно все желающие покинули Газу»,— пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

С 7 октября продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». Эвакуацию иностранцев из Газы проводят через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Первых иностранцев через КПП выпустили 1 ноября. Первую группу россиян вывезли вчера, 12 ноября, в их числе были 27 детей. Граждане РФ есть в списках на эвакуацию сегодня, 13 ноября.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Лаура Кеффер