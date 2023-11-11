Армия Израиля снова открыла гуманитарный коридор для эвакуации на юг Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 11 ноября, повторно открыла коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин. Эвакуироваться по нему жители северных районов могут с 9:00 до 16:00 по местному времени (10:00–17:00 по мск). Об этом сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри.
Он рассказал, что для жителей лагеря беженцев Джабалия израильская армия произведет «тактическую приостановку боевых действий» с 10:00 до 14:00 (11:00–15:00 по мск) «в гуманитарных целях», а также для того, чтобы находящиеся в лагере люди тоже смогли выехать на юг.
Война Израиля и палестинского движения «Хамаса» длится с 7 октября. 13 октября Израиль потребовал за сутки эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части Газы. 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что 600 тыс. палестинцев перебрались на юг. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов начали выпускать из Газы через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Планировалось, что вчера, 10 ноября, из анклава смогут выехать первые россияне, но эвакуацию отложили. МИД РФ уверяет, что их эвакуация из сектора Газа займет максимум три дня.
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