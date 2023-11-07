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Главные новости за 7 ноября. Белгород, Воронеж, Орел

Орловский завод французской Sanofi почти прекратил экспорт инсулина в Евросоюз

«Квадра» хочет вложить в обновление инфраструктуры в Черноземье 1,2 млрд рублей

Управление пресс-службы воронежского правительства возглавил Андрей Цветков

«Техногрупп Белгород» планирует вложить 400 млн рублей в расширение производства

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 66 боеприпасами и одним дроном

За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38 млн рублей

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