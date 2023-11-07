Главные новости за 7 ноября. Белгород, Воронеж, Орел
Орловский завод французской Sanofi почти прекратил экспорт инсулина в Евросоюз
«Квадра» хочет вложить в обновление инфраструктуры в Черноземье 1,2 млрд рублей
Управление пресс-службы воронежского правительства возглавил Андрей Цветков
«Техногрупп Белгород» планирует вложить 400 млн рублей в расширение производства
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 66 боеприпасами и одним дроном
За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38 млн рублей