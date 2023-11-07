«Квадра» хочет вложить в обновление инфраструктуры в Черноземье 1,2 млрд рублей

АО «Квадра» объявило торги по выбору подрядчиков для ремонта инфраструктуры воронежского, курского, липецкого, орловского и тамбовского филиалов в 2024-2026 годах. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 1,2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Наибольшую сумму планируется направить на «ремонтно-техническое обслуживание, техническое перевооружение и реконструкция оборудования» подразделений АО «Квадра» — «Воронежская генерация» — 566,5 млн руб. Работы на Орловской и Ливенской ТЭЦ («Орловская генерация») оценили в 297 млн руб., обновление инфраструктуры липецкого филиала — в 145,1 млн руб. На ремонт Дягилевской ТЭЦ «Тамбовской генерации» АО готово выделить 98,9 млн руб., а на комплексное техническое обслуживание оборудования курского филиала — 96,5 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 13-22 ноября, итоги будут подведены 4-19 декабря.

Ранее стало известно, что за четыре года концессии «Квадра» вложила в обновление муниципальных сетей Воронежа более 2 млрд руб.

Алина Морозова

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