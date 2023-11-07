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Управление пресс-службы воронежского правительства возглавил Андрей Цветков

7 ноября управление пресс-службы правительства Воронежской области возглавил Андрей Цветков, до этого момента руководивший редакцией газеты «Коммерсантъ-Черноземье». Указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я очень благодарен коллегам, с которыми мне повезло работать в главной деловой газете страны в эти одиннадцать лет. У нас сложилась веселая и крутая банда, в которой все стояли друг за друга стеной и на региональных страницах всеми силами оберегали легендарный формат ''Ъ''. Уверен, без меня воронежская редакция если и поменяется, то только в лучшую сторону»,— рассказал «Ъ-Черноземье» господин Цветков.

Андрею Цветкову 40 лет. Он родился в Воронеже. В 2005 году окончил Воронежский государственный университет, получив специальность «журналистика». В 2014 году в воронежском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова получил диплом магистра по направлению «менеджмент». С 2002 года сотрудничал с редакцией областной газеты «Воронежский курьер», в ее штате был корреспондентом отдела экономики, культуры и социальной защиты, обозревателем и редактором. В 2012 году возглавил редакцию «Коммерсантъ-Черноземье».

Исполнение обязанностей руководителя «Ъ-Черноземье» перешло к Марии Стариковой, которая с 2013 года работает заместителем главного редактора издания.

В конце октября стало известно, что пост руководителя управления по взаимодействию со СМИ и административной работе в правительстве Воронежской области покинет Артем Сокольников.

Владимир Зоркий

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