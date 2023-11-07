За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 38 млн руб. за неделю с 30 октября по 5 ноября. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего аферисты заработали на воронежцах, орловчане не отдали им ни рубля.

Жители Воронежской области лишились 31 млн руб., Тамбовской — 3,6 млн руб., Курской — 3,1 млн руб. Белгородцы пополнили кошельки злоумышленников на 256 тыс. руб., липчане — лишь на 46 тыс. руб.

Самой популярной схемой аферистов остается «звонок из банка или от правоохранителя», в котором жертву убеждают спасти свои средства от преступников, переведя их на безопасный счет, взяв кредит или раскрыв персональные данные. Также на прошедшей неделе мошенники выманивали у жителей макрорегиона деньги путем предложений легкого заработка, обмена старых купюр на новые, шантажа за пользование интим-услугами и даже снятия порчи.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (до десяти лет колонии).

Алина Морозова

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