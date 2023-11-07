ТАСС: эвакуация россиян из сектора Газа ожидается в ближайшие дни

Эвакуация россиян из сектора Газа ожидается в ближайшие пару дней, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил журналистам проведение необходимых работ по получению информации о россиянах, находящихся в заложниках у боевиков палестинского движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yasser Qudih, Reuters Фото: Yasser Qudih, Reuters

«Да, мы работаем»,— ответил на соответствующий вопрос глава СВР (цитата по ТАСС).

3 ноября МИД РФ сообщал, что точное число россиян, удерживаемых в секторе Газа, неизвестно. По последним данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» находятся 239 человек. Израильское издание Ynet 26 октября сообщало о шести гражданах РФ в заложниках у «Хамаса».

В настоящее время иностранцы покидают сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян. Кремль утверждал, что российские дипломаты «осуществляют определенные контакты» по этому вопросу. Ранее «Хамас» опубликовал списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым сегодня, 7 ноября, разрешен выезд из сектора Газа через «Рафах». Россиян в списках не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Полина Мотызлевская