«Хамас» разрешил выезд гражданам Британии, Канады, Молдавии, Украины и ФРГ

Палестинское движение «Хамас» опубликовало списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым сегодня, 7 ноября, разрешен выезд из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Выехать могут граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции. Россиян в списках нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 7:00 (8:00 по мск), чтобы облегчить себе процесс перехода»,— сказано в сообщении пограничной службы сектора Газа, опубликованном на ее странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признанная в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП «Рафах». Выйти дали 90 раненым палестинцам, а также 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством. На выходных КПП не работал. The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что «Хамас» под видом беженцев пытался провезти в Египет своих раненых боевиков. Вчера, 6 ноября, он КПП снова открылся.

По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян. Кремль утверждал, что российские дипломаты «осуществляют определенные контакты» по этому вопросу.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер