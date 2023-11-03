МИД сообщил об отсутствии данных о состоянии россиян, удерживаемых «Хамасом»

Россия не обладает информацией о состоянии здоровья российских граждан, находящихся в плену у палестинского движения «Хамас», сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Точное число россиян, удерживаемых в секторе Газа, неизвестно.

Отвечая на вопросы журналистов, господин Богданов отметил, что Россия поддерживает связи с «Хамасом» для переговоров об освобождении заложников. «Именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, которые должны туда поехать, забрать заложников и отвезти в Израиль, к родным. Мы не можем в этом участвовать»,— сказал замглавы МИДа (цитата по «РИА Новости»).

При этом представители «Хамаса» отвергают такой сценарий, поскольку Международный комитет Красного Креста не может освобождать заложников «под бомбежками», отметил Михаил Богданов. «Нужно хотя бы на несколько часов прекратить бомбежку, как это было сделано, когда освобождали американцев»,— заключил он.

Михаил Богданов добавил, что российская сторона ожидает от властей Израиля одобрения списка граждан РФ, которых эвакуируют из сектора Газа. «Мы чуть ли не первыми направили эти списки»,— отметил он. Однако пока уполномоченная израильская структура «ставит подписи на списках других государств».

По последним данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» находятся 239 человек. Израильское издание Ynet 26 октября сообщало о шести гражданах РФ в заложниках у «Хамаса». Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов говорил, что данные меняются каждый день, но речь идет о «нескольких заложниках». 31 октября «Хамас» пообещал освободить несколько иностранцев в ближайшие дни. Ранее боевики отпустили двух американок и двух израильтянок.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Лусине Баласян