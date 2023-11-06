Главные новости за 6 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Жители Кубани, Крыма и других регионов увидели красное полярное сияние из-за сильнейшей магнитной бури уровня G3 по пятибалльной шкале. Некоторые утверждали, что его было видно даже в пригороде Краснодара, где нет искусственного света.

Днем 6 ноября в Туапсе нашли беспилотник на улице Карла Маркса возле здания прокуратуры. Обнаружение квадрокоптера и дальнейшие действия экстренных служб проходили в рамках учебной тренировки.

В Новороссийске завершился ежегодный гастрономический фестиваль «Хамса». В нем приняли участие больше 70 тыс. человек.

В Белоглинском районе задержали 22-летнего местного жителя, который пытался сбить полицейского. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

В массовом ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб человек. В Успенском районе края столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.

В Темрюке строят плавательный бассейн за 292 млн руб. Закончить работы планируют до конца следующего года.

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