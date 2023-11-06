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В Темрюке строят плавательный бассейн за 292 млн рублей

Стартовало строительство нового плавательного бассейна в Темрюке. На эти цели выделили 292 млн руб. из краевого и районного бюджетов, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Фото: t.me / FedorBabenkov

Фото: t.me / FedorBabenkov

Он уточнил, что на объекте сейчас монтируют ограждение стройплощадки и устанавливают временные вспомогательные помещения. В скором времени на месте будущего бассейна начнут рыть котлован.

Завершить строительство объекта планируют до конца следующего года.

Вячеслав Рыжков

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