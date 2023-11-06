В Туапсе прошли учения с беспилотником
Днем 6 ноября в Туапсе нашли беспилотник на улице Карла Маркса. На место прибыли экстренные службы, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.
Фото: pixabay.com
«Просьба не волноваться: обнаружение квадрокоптера и дальнейшие действия экстренных служб проходили в рамках учебной тренировки», – объяснил господин Бойко.
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