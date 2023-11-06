На Кубани задержали молодого человека, пытавшегося задавить полицейского

В Белоглинском районе задержали 22-летнего местного жителя. Юноша за рулем автомобиля ранее пытался сбить полицейского, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Подозреваемого искали несколько дней. Сам инцидент произошел 3 ноября в Белоглинском районе. В тот день молодой человек, как сообщали в полиции, находился за рулем своего автомобиля ВАЗ-2107, сбил двух пешеходов и несколько раз пытался задавить сотрудника МВД.

Юношу задержали по месту проживания. На него завели уголовное дело.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram