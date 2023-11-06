В массовом ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб человек
Днем 6 ноября на Кубани произошло смертельное ДТП. В Успенском районе края столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
По данным ведомства, на федеральной трассе водитель автобуса «Сетра» столкнулся в «Лада Гранта». После этого автобус врезался в «Камаз».
Водитель автобуса в ДТП погиб. Травмы при столкновении получили водитель и пассажир отечественного автомобиля.
Незадолго до этого в Сочи в массовом ДТП пострадала девочка-подросток. А днем ранее массовая авария произошла в Краснодаре.
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