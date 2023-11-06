В массовом ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани погиб человек

Днем 6 ноября на Кубани произошло смертельное ДТП. В Успенском районе края столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным ведомства, на федеральной трассе водитель автобуса «Сетра» столкнулся в «Лада Гранта». После этого автобус врезался в «Камаз».

Водитель автобуса в ДТП погиб. Травмы при столкновении получили водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Незадолго до этого в Сочи в массовом ДТП пострадала девочка-подросток. А днем ранее массовая авария произошла в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram