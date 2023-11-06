Жители Кубани увидели полярное сияние из-за сильнейшей магнитной бури

В ночь на понедельник, 6 ноября, жители некоторых районов Кубани могли видеть в небе полярное сияние. Явление наблюдали также в Крыму, поделились очевидцы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / slavyansk Фото: t.me / slavyansk

Жители Кубани сообщали о полярном сиянии в восточных районах края. Некоторые утверждали, что его было видно даже в пригороде Краснодара, где нет искусственного света. Сияние при этом было необычного красного цвета.

Также полярное сияние, по данным СМИ, видели и во многих других регионах России: Челябинской, Курганской, Томской областях, Башкирии. Появление полярного сияния специалисты связывают с сильнейшей магнитной бурей уровня G3 по пятибалльной шкале.

«В такой ситуации сегодня возможно образование полярных сияний вплоть до 50° северной широты»,— предупреждал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он сообщил также, что в понедельник магнитная буря может повториться, но будет слабее.

Вячеслав Рыжков

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