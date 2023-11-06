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Фестиваль «Хамса» в Новороссийске посетили более 70 тысяч человек

В Новороссийске завершился крупный гастрономический фестиваль «Хамса». В нем приняли участие больше 70 тыс. человек, заявил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: ТК «Новороссийское Телевидение»

Фото: ТК «Новороссийское Телевидение»

«Фестиваль «Хамса» объединил более 70 тысяч жителей и гостей города-героя, которые насладились традиционными и новыми блюдами из хамсы, присоединились к различным мероприятиям и концертным программам», – написал мэр.

Ежегодный фестиваль в Новороссийске начался 3 ноября. Вечером 4 и 5 ноября перед горожанами и туристами выступили певица Линда и группа «Смысловые галлюцинации».

Вячеслав Рыжков

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