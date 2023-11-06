Песков: Путин пока не делал заявлений по участию в выборах

Президент Владимир Путин пока не объявлял о выдвижении на новый срок, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Reuters, которое со ссылкой на источники заявило, что господин Путин будет переизбираться на выборах в марте 2024 года.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась»,— сказал ТАСС представитель Кремля.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Господин Песков убежден, что Владимир Путин — политик номер один в России и конкурентов у него «нет и быть не может». Близкие к администрации президента источники говорили «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «"Единая Россия" приступила к мобилизации».