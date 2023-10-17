Песков: у Путина нет конкурентов и быть не может

Президент Владимир Путин — политик номер один в России, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он утверждает, что у господина Путина в стране «конкурентов нет и быть не может».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в РФ»,— заявил представитель Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал отменить проведение выборов президента в марте 2024 года из-за военной операции на Украине. В Кремле, комментируя инициативу, сказали, что исходят из заявлений Владимира Путина о необходимости соблюдать требования демократии и Конституции. Близкие к администрации президента источники рассказали «Ъ», что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь.

О подготовке к президентским выборам — в материале «Ъ» «"Единая Россия" приступила к мобилизации».

Лаура Кеффер